ضمن منجزات عالمية حققت مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة بالأسطول الشرقي ممثلة بالقوات البحرية الملكية السعودية في القوات المسلحة السعودية أعلى مستويات الغوص العسكري، لتصبح المملكة بذلك الأولى عربياً والثالثة عالمياً في الغوص العميق العسكري، حيثُ وصلت إلى عمق ٨٠مترا.
وقد أعرب معالي قائد القوات البحرية الفريق البحري الركن فهد عبدالله الغفيلي عن شكره وتقديره للأبطال الذين توجوا نجاحهم بهذا الإنجاز المشرف الذي من شأنه رفعة بلادهم إلى أرقى المراكز وأعلى المستويات.
،وأكد قائد مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة العميد البحري الركن محمد فياض العنزي، أن الجهود والمساعي كانت من أجل الوصول لهذا المستوى المتميز، كما أكد العنزي حرص قائد جناح الغوص، المقدم البحري الركن ممدوح صرناج العنزي، اهتمامه البالغ برفع الجاهزية والتأهيل والتدريب.
وذكر العنزي أسماء رؤساء الرقباء وهم: (أحمد هادي مسملي – ابراهيم منديل الشمراني – محمد أحمد آل منامس – والرقيب أول عبدالله مبارك القحطاني)، إضافة إلى الرقباء (علي حسن مدخلي – عيسى ناصر حساني – اسماعيل أحمد الزوعاني)، مشيراً إلى أنهم خير من يمثلون هذا الإنجاز، وهم على قدر كافٍ ومستوى عال من التأهيل والتدريب الذي يصل بقواتنا المسلحة إلى أعلى المستويات.
وفق “أخبار 24”.