“الشورى” يطالب بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بإلزام الأندية الرياضية بإجراء فحوصات ما قبل الموسم الرياضي لجميع اللاعبين في الأندية، ولفرق الألعاب الرياضية المختلفة، وجعل ذلك من ضمن شروط المشاركات الرياضية.
وشدد المجلس في جلسته اليوم الإثنين على ضرورة إسراع “هيئة الرياضة” في إكمال إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، لتشمل جميع مناطق المملكة، وفقاً لمتطلبات تحقيق “رؤية 2030″، والعمل على تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآتها الحالية والمستقبلية وفق خطة زمنية محددة.
وأكد المجلس على ضرورة أن تحدد الهيئة موقف الوظائف الشاغرة والمشغولة لديها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسد احتياجاتها من الوظائف.حسب “أخبار 24”.
وطالب الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم حيال اللوائح التنظيمية الخاصة بتأسيس المجموعات الرياضية، والخطط الاستراتيجية للجنة الأولمبية السعودية، ومؤشرات قياس أدائها، وما تم في شأن استراتيجية تمكين وتطوير اقتصاد القطاع الرياضي.