أظهر مقطع فيديو متداول وقوع حَادث تصادم عنيف بين سيارتين أمس الأول السبت في أحد الطرق السريعة بالمملكة، أُشير إلى أنه في مدينة بريدة بالقصيم.
وبدا في المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة قريبة من الموقع، سيارة سوداء تدخل إلى الطريق السريع من آخر فرعي، لتصطدم بها سيارة أخرى بيضاء كانت تسير بسرعة عالية في الطريق السريع، فيما أظهر مقطع فيديو آخر مشهداً للحادث من زاوية أخرى.
وقال ناشطون بموقع “تويتر” إن الحادِث وقع في بريدة، وراح ضحيته 4 أشخاص، من بينهم شقيقان وأحد أقربائهما، وأنه تمت الصلاة عليهم أمس في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ببريدة.
وفق “أخبار 24”.