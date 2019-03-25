أوضح برنامج “حساب المواطن” ما المقصود بحالات “جديد”، و”تحت التدقيق”، و”صحيح”، و”غير صحيح” لحسابات الآيبان البنكية المدخلة من خلال البوابة الإلكترونية.
وأضح الحساب، أن المقصود بالحالة “جديد”، أن الآيبان البنكي المدخل لم يتم التحقق منه حتى الآن، أما المقصود بحالة “تحت التدقيق” فتعني أن المستفيد قام بإدخال معلومات الآيبان البنكي وبدأت عملية التحقق لمطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد الرئيسي.
كما أوضح أن المقصود بحالة “صحيح” تعني أنه تم التحقق من الآيبان وأصبح مطابقا لهوية المستفيد، أما المقصود بحالة “غير صحيح” تعني أنه تم التحقق من الآيبان البنكي ولم يطابق هوية المستفيد الرئيسي.
وفق”أخبار 24″.