سلّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، اليوم، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لأكثر من 200 أسرة مستحقة بالرياض، من بينهم عدد من اللاعبين السابقين الذين أسهموا في نهضة الكرة السعودية.
وحضر حفل التسليم، الذي أقيم اليوم بقصر الحكم، نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، وتم خلاله تكريم الجمعيات المساهمة بتسليم المساكن وهي جمعية بنيان، وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، وجمعية الإعاقة الحركية، وجمعية النهضة النسائية، والجمعية السعودية لمرضى الفصام، وجمعية البر الخيرية بالرياض.
وأكد أمير الرياض حرص القيادة على دعم المبادرات التي تهدف لتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في هذا الجانب، من خلال مبادرة الإسكان التنموي.
وأثنى على الأدوار التي تضطلع بها الفئات التي تسلّمت وحداتها السكنية اليوم، في تحقيق نهضة وتطور المجتمع، مبيناً أن جميع وأبناء وبنات الوطن في مواقعهم المختلفة يقومون بواجباتهم تجاه هذا الوطن.
من جهته، قال وزير الإسكان إنه تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي تسليم وحدات إسكان تنموي للعديد من الأسر في 8 مناطق، مبيناً أن الوزارة ماضية في تلبية احتياج المزيد من الأسر في جميع المدن والمحافظات، مشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية عبر شراكتها مع الإسكان التنموي، ومساهمتها بتسليم المساكن.
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع، وذلك عبر الشراء من السوق، أو التشييد والبناء، أو من خلال وحدات الوزارة السكنية، ووقع أكثر من 200 اتفاقية شراكة مع جمعيات أهلية منتشرة في جميع المناطق، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة تسليم الوحدات.
فيديو | أمير #الرياض: نحن جميعاً نعمل من أجل هذا الوطن وأبناء وبنات الوطن.#قناة_السعوديةpic.twitter.com/IpkiYveHyz
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٥ مارس ٢٠١٩
فيديو | أمير #الرياض يسلم مفاتيح #الإسكان التنموي لأكثر من 200 أسرة.#قناة_السعوديةpic.twitter.com/lsK1fQiLZh
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٥ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.