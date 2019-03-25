4 آليات لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%

كشف مركز التواصل الحكومي عن الآلية التي يعمل من خلالها “برنامج الإسكان” على رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
ويسعى “برنامج الإسكان” -الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع 16 جهة حكومية عبر عدة برامج- لرفع نسبة تملك المساكن إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030.
ولفت المركز إلى 4 آليات يعمل عليها البرنامج لتمكين المواطنين من التملك، هي:
1- توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف الأسر السعودية.
2- تمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وأقل تكلفة ممكنة.
3- العمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني.
4- خدمة المواطن من خلال تسهيل رحلته نحو تملك منزله الأول باستخدام تقنية المعلومات.وفق “أخبار 24”.