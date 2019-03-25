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أخبار محلية > 4 آليات لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%
25/03/2019   7:10 م

4 آليات لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%

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كشف مركز التواصل الحكومي عن الآلية التي يعمل من خلالها “برنامج الإسكان” على رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

ويسعى “برنامج الإسكان” -الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع 16 جهة حكومية عبر عدة برامج- لرفع نسبة تملك المساكن إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030.

ولفت المركز إلى 4 آليات يعمل عليها البرنامج لتمكين المواطنين من التملك، هي:

1- توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف الأسر السعودية.

2- تمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وأقل تكلفة ممكنة.

3- العمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني.

4- خدمة المواطن من خلال تسهيل رحلته نحو تملك منزله الأول باستخدام تقنية المعلومات.وفق “أخبار 24”.

4 آليات لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%

أخبار محلية
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