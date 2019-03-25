استشاري عيون: “الرمد الربيعي” مرض موسمي يصيب الأطفال والصبية.. وهذه أعراضه

أكد الدكتور عبد الرحمن الشريف استشاري أول طب وجراحة العيون، أن الرمد الربيعي هو بمثابة حساسية موسمية تحدث في فصل الربيع أو الفصول المرتبطة بالأزهار.
وأوضح الشريف في مقابلة مع برنامج “صباح السعودية” أن الأطفال والصبية هم الأكثر تأثرا بهذا المرض، خاصة الذكور تحت سن البلوغ، مشددا على أنه مرض غير مُعدٍ.
وأشار إلى أنه يشبه الربو في كونه يأتي كأزمة شديدة ثم تخف حدتها ثم ما تلبث أن تعود مرة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يتطلب معالجة شديدة عند بداية الأمر كي تكون الأزمة التي تليها أخف، فضلا على التحكم في العلاج على المدى الطويل لتخفيف حدته.وفق “أخبار 24”.
وأفاد الشريف بأن الرمد الربيعي يختفي عادة مع سن البلوغ، لذلك يعمل الأطباء على أن يختفي دون مضاعفات، إذ قد تصل تلك المضاعفات أحياناً إلى ضرر بقرنية العين.
وأردف أن الرمد الربيعي يُصحب عادة بأعراض، كالحكة الشديدة للجفن، واحمرار شديد في العينين، وحساسية من الضوء.
ما هو الرمد الربيعي؟ مع الدكتور عبد الرحمن الشريف استشاري أول طب وجراحة العيون.#صباح_السعودية pic.twitter.com/sPs5UN4PKt
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) ٢٥ مارس ٢٠١٩