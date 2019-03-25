نفذت الحملة الأمنية المشتركة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في شرطة الرياض، حملة لمداهمة أوكار ومواقع مهربي المخدرات والمخالفين في عدد من أحياء العاصمة.
وداهمت الحملة موقعاً في حي الفيصلية، وضبطت كميات من الأكياس المستخدمة في ترويج الحبوب المخدرة، كما وجدت القوات سجناً بالموقع يبدو أن المروجين يستخدمونه لمعاقبة الأشخاص عند وقوع خلاف معهم.
وأطاحت القوات بمروّج للمخدرات، وضبطت ما بحوزته من مواد مخدرة، بالإضافة إلى نقود مخبأة داخل ملابس الأطفال لتضليل رجال الأمن، كما وجدت في منزل أحد المروجين حبوب كبتاجون، وحشيش، ومبالغ مالية، وجوالات، ودفتر حسابات للمدمنين الذين يبيعهم المواد المخدرة.
وفي السياق ذاته، أسفرت الحملة التي بثها الحساب الأمني عبر “سناب شات” عن كشف أسلوب جديد في التهريب، حيث يقوم المروج بتعبئة المواد المخدرة في لعب الأطفال، ومن ثم إنزالها للمدمن من الدور الثاني للأرضي؛ وذلك للتمويه.
وفق “أخبار 24”.