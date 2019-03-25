نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الإنذار المبكر”: هطول أمطار مصحوبة بالبرد على الرياض.. واستمرار الرياح المثيرة للأتربة في عدد من المناطق
25/03/2019   7:08 م

“الإنذار المبكر”: هطول أمطار مصحوبة بالبرد على الرياض.. واستمرار الرياح المثيرة للأتربة في عدد من المناطق

+ = -
547

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهات -اليوم الإثنين- باستمرار نشاط الرياح السطحية، ما يؤدي لإثار الأتربة والغبار، والتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية في عدد من مناطق المملكة.

وقال “الإنذار المبكر” إن منطقة الرياض ستشهد استمراراً في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأبان أن الحالة تشمل مدن الرياض، والمجمعة، والخرج، وحوطة سدير، بالإضافة إلى شقراء وحريملاء، والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الساعة 9:15 صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء.وفق “أخبار 24”.

وحذر النظام من استمرار نشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، والتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، وتبدأ الحالة من التاسعة صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساء.

“الإنذار المبكر”: هطول أمطار مصحوبة بالبرد على الرياض.. واستمرار الرياح المثيرة للأتربة في عدد من المناطق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034587.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.