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أخبار الخرج > العتيبي يدشن فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بتعليم الخرج
25/03/2019   7:02 م

العتيبي يدشن فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بتعليم الخرج

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دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتييي صباح اليوم الاثنين فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بحضور مدير عام مكاتب التعليم بوزارة التعليم فهد الحقباني ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن عاقل الزايدي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين وقادة المدارس..
وقد بدأ الملتقى بكلمة لمدير التعليم الذي أكد من خلالها على أهمية مثل هذه الملتقيات وأثرها المباشر على الميدان التربوي والتعليمي ثم تناول ضيف اللقاء الأول مدير عام مكاتب التعليم بوزارة التعليم فهد بن الحقباني حديثه عن الانضباط المدرسي وأهميته في تعزيز القيم التربوية والانتماء للطالب والمعلم مؤكداً بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة للعلاقات التعليمية المباشرة للطالب والمؤثرة عليه ، ثم تحدث ضيف اللقاء الثاني رئيس قسم شعبة الرياضيات بتعليم عنيزة خالد الواصل عن أهمية التحصيل الدراسي وطرقه وأساليبه وكيفيه معالجة البيانات واستخراج النتائج وتحويلها من القيم الكمية إلى القيم الكيفيه وفق جدول المواصفات..
وفي ختام اللقائين تم فتح باب الحوار للحضور مع ضيوف الملتقى والاستماع لمداخلاتهم والاستفادة منها تلاها تكريم الضيوف بدروع تذكارية بهذة المناسبة.‏

العتيبي يدشن فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بتعليم الخرج

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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