نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. الشاب نواف الوسيدي عريساً
25/03/2019   7:06 م

بالصور.. الشاب نواف الوسيدي عريساً

+ = -
1223

احتفل نواف بن سالم بن نايف الوسيدي الحربي بحفل زواجه الجمعة الماضية بقاعة القصر للاحتفالات بالخرج .
الخرج اليوم تبارك للاخ نواف وتتمنى له التوفيق والسداد والف مبروك .

بالصور.. الشاب نواف الوسيدي عريساً

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034576.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.