النصر يجني ربع مليون

جنت إدارة متجر نادي النصر خلال أربع ساعات فقط من وجود لاعبي النصر خلال اليومين الماضيين ما يزيد على ربع مليون ريال جراء بيع أطقم الفرق الرسمية حيث تم بيع أكثر من 1000 تيشيرت مع توقيع النجوم عليها.
وتسببت الجماهيرية التي يحظى بها عبدالرزاق حمدالله محترف النصر المغربي هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبرفقته البرازيلي جوليانو دي باولا في إغلاق متجر النصر مبكرا أمس بعد حضور نجمي الفريقين للمتجر والالتقاء بالجماهير النصراوية والتقاط الصور التذكارية والتوقيع على أطقم الفريق.
وشهد متجر النصر تحديا خاصا بين الجماهير النصراوية الحاضرة وحمدالله حول دعمهم وحضورهم لمباراة النصر والهلال في الديربي المنتظر الجمعة المقبل وملء المدرجات، وقال حمدالله “أريد حين ندخل لأداء الإحماءات قبل المباراة وأن أشاهد ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ممتلئا عن بكرة أبيه”، وتفاعلت الجماهير النصراوية الحاضرة معه ووعدته بالحضور والوقوف مع الفريق في مباراة مهمة لكلا الفريقين.وفق “أخبار 24”.