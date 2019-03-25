إصابة كاريلو تقلق زوران وتغييرات في قائمة الأزرق

علمت» دنيا الرياضة» أن مدرب الهلال زوران وقع في حرج بعد الأنباء التي وصلت للنادي بخصوص إصابة اللاعب البيروفي كاريلو أول من أمس مع منتخب بلاده في لقاء ودي ضمن أيام الفيفا، إذ سيعود كاريلو للرياض يوم غد حاملاً معه التقرير الطبي الذي سيحدد مشاركته أمام النصر وإلا سيكون سالم الدوسري البديل له في المباراة، فيما سيحدث زوران عدداً من التغييرات على القائمة التي ستدخل دربي الكرة السعودية الهلال والنصر الجمعة المقبل في الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيعود لخط الدفاع علي البليهي بجانب بوتيا مع الإبقاء على ظهيري الجنب البريك والشهراني، وعودة محور الارتكاز الاسترالي ديجينك على أن يتواجد بجانبه كنو وإدوردوا وجوفينكو وغوميز.
من جانب آخر تقرر إغلاق تدريبات الهلال بدءاً من اليوم الاثنين لحين لقاء الجمعة المقبل، مع عدم عقد مؤتمر صحفي للمدرب زوران، فيما يفكر الهلاليون بإجراء حصة تدريبية واحدة على استاد الملك فهد كون اللاعبين لم يسبق ان لعبوا عليه منذ إعادة زراعته الجديدة، وربما يتحدد ذلك اليوم أو غداً لخوض تدريب يوم الأربعاء.