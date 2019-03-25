الأهلي يتفق مع العويس على تخفيف المشاركة في التدريبات وإعفائه من بعض المباريات

أوضحت مصادر، أن الجهازين الفني والطبي بالنادي الأهلي اتفقا مع حارس الفريق محمد العويس، الذي أصيب بكسر اجتهادي في عظمة الساق الخارجية على تخفيف مشاركته بالتدريبات وإعفائه من بعض المباريات، تجنباً لابتعاده التام عن الملاعب.
وذكرت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، أن العويس أبدى -خلال اجتماعات للجهازين الفني والطبي بالنادي معه بحضور مدرب الفريق الأوروجواني خورخي فوساتي- رغبته في الاستمرار في اللعب، مؤكداً أنه لم يصل بعد لمرحلة عدم تحمل الألم، فجرى الاتفاق معه على تخفيف التدريبات وإعفائه من المشاركة في بعض المباريات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا النوع من الإصابات يضطر اللاعب إلى التوقف عن النشاط الكروي لمدة تترواح بين 8 إلى 12 أسبوعاً، إلا أن الاتفاق مع العويس على عدم الابتعاد تماماً عن الملاعب سيؤجل بلوغه هذه المرحلة لمدة تترواح بين 5 – 6 أسابيع.