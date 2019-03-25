أحداث «المحيط» على طاولة الانضباط

علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الأحداث التي صاحبت مواجهة الهلال وأحد التي لعبت أمس الأول (السبت) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض «محيط الرعب»، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دونت من قبل مراقب المباراة وتم تسليم التقرير أمس إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات، إذ تشير المصادر إلى معاقبة جماهير الهلال بالغرامة المالية، وإيقاف حارس مرمى أحد عبدالله العويشير.
من جهته، شدد رئيس نادي أحد سعود الحربي على أن فريقه لا يعمل لصالح أحد نظير الآخر، وأن هدف الفريق البحث عن الفوز أمام الهلال ونقاط المباراة أو التعادل على الأقل، مضيفا: تربطنا علاقة قوية مع إدارة الهلال والفوز حق مشروع لكل فريق والملعب هو الفيصل في النهاية.
وحول احتجاج الهلال على مشاركة العويشير، أكد الحربي أن الحزم قدم احتجاجا ولم يقبل، وأن مشاركة اللاعب نظامية حسب اللوائح والأنظمة. وأشار الحربي، في ما يخص الأحداث التي صاحبت اللقاء، إلى أنه لم يستطع حضور اللقاء لتأخر الرحلة.
من جهة أخرى، حمل مشرف فريق أحد محمد العلوي مسؤولية الأحداث التي صاحبت اللقاء جماهير الهلال والمنظمين، إذ تعرض فريقه إلى الشتم والقذف بالأحذية وقواريرالمياه، متمنيا من مراقب المباراة أن يكون قد دون جميع الأحداث، حول ما قام به إداري الهلال والثلاثي محمد البريك وياسر الشهراني وسالم الدوسري بالاعتداء على العويشير. وتابع: التقيت عند الممر مدير الفريق فهد المفرج وقال لي إن الحارس العويشير استفز جماهير الهلال، وأشكره على تهدئة انفعالات لاعبي الهلال، ووضحت له أن اللاعب احتفل عند دكة بدلاء أحد وأمام الكاميرا وهذا حق مشروع، موضحا أن المراقب شاهد على جميع الأحداث التي وقعت في الممر بعد نهاية اللقاء، مطالبا الرجوع للكاميرات التي وثقت جميع الأحدث.