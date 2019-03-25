إمرابط يطمئن النصراويين من المغرب

علمت “دنيا الرياضة” أن لاعب الوسط في النصر المغربي نورالدين إمرابط أبلغ ادارة ناديه أمس الأحد أنه قطع شوطا كبيرا لتعافيه من الإصابة التي أبعدته عن صفوف منتخب بلاده أمام منتخب مالاوي يوم الجمعة الماضي، وكشف إمرابط لإدارة الفريق أن الفحوص الطبية أثبتت تعرضه لكدمة في الحوض وآلام خفيفة في العضلة، وأكد إمرابط أن الساعات القليلة المقبلة ستحدد مشاركته من عدمها في اللقاء الودي لمنتخب بلاده أمام الأرجنتين الذي سيقام مساء غد الثلاثاء بالمغرب.
من جهة أخرى، طالب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله جماهير ناديه بالوجود وبكثافة في ملعب الملك فهد الدولي يوم الجمعة في اللقاء المرتقب أمام الهلال، وقال: المباراة مهمة للغاية، ولا بد أن نشاهد الملعب ممتلئا قبل نزولنا لأرضيته لإجراء عمليات التسخين من أجل أن يمنحونا عزيمة وإصرارا أكثر للظفر بالثلاث نقاط التي ستحدد مسار الدوري.
وفي شأن آخر، أعلن عضو الشرف أيمن القاضي تكفله بشراء تذاكر مدرج الأسر الخاصة بالنصر والبالغة 3400 تذكرة، وتكفل عضو الشرف عبدالعزيز بغلف بقيمة ثلاثة آلاف تذكرة سيتم توزيعها عبر مجلس الجمهور.