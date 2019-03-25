حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، يوم الأحد، فوزه الثاني على التوالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا في2020 تايلاند، بانتصاره 2-0 على نظيره اللبناني على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وبذلك يحل الأخضر الأولومبي في المركز الثاني في المجموعة، خلف الإمارات بفارق الأهداف، حيث يتساويان بـ6 نقاط لكل منهما من فوزين.
وستحدد مواجهة الأخضر المقبلة أمام نظيره الإماراتي، الثلاثاء المقبل، هوية المنتخب المتأهل مباشرة إلى النهائيات الآسيوية في تايلاند، حيث يتعين على المنتخب السعودي الفوز بأي نتيجة. وفق “الرياضية”.
وانتظر لاعبو لأخضر مرور 30 دقيقة على انطلاقة المباراة ليتقدموا عن طريق عبدالرحمن اليامي، انتهى عليه الشوط الأول، وفي الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، أضاف سعد السلولي الهدف الثاني عند الدقيقة “90+4”.
هذا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي لحسم بطاقة الترشح المباشرة، فيما ينتظر ثاني المجموعة التأهل عبر أفضل 5 ثواني .