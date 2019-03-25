رجل أعمال يدعم النصر بمليون ريال

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أعلنت إدارة نادي النصر في بيان لها عن تلقيها دعماً قدره مليون ريال، قدمه رجل الأعمال يوسف بن محمد القفاري.
وثمنت إدارة النادي برئاسة سعود آل سويلم لرجل الأعمال يوسف القفاري هذه المبادرة الداعمة، والتي وصفتها بغير المستغربة منه.
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