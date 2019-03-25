دفعت تغريدة نشرتها مدرسة ثانوية بوادي الدواسر مدير تعليم المحافظة الدكتور أحمد العمري لزيارة أحد طلاب المدرسة للاطمئنان على صحته، والترحيب به عقب عودته من رحلة علاجية.
وكانت ثانوية عمرو بن العاص بوادي الدواسر أقامت الخميس الماضي احتفالاً بعودة الطالب كايد بن خلف إلى مقاعد الدراسة وهو معافى، ونشرت جانباً من مراسم الاحتفال على حسابها في “تويتر”، وقد تفاعل مدير التعليم مع المبادرة بتغريدة قال فيها: “أرحب بعودة الابن كايد إلى مدرسته، وأدعو الله له بالصحة والسلامة وتحقيق طموحاته، ولنا لقاء قريب بإذن الله”.
وعادت المدرسة ونشرت تغريدة أخرى تفيد بأن مدير التعليم أوفى بما وعد، وزار المدرسة أمس الأحد والتقى الطالب ورحب به في فصله وبين زملائه، وقدم له باقة ورد وهدية خاصة تعبيراً عن سعادة إدارة التعليم بتماثله للشفاء وعودته لمواصلة مسيرته الدراسية.
وفق “أخبار 24”.