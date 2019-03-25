بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تحالف حفظ النعمة بالمنطقة الشرقية الذي أطلقته الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام) بالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص بهدف التحالف لحفظ النعمة من الهدر ، وبقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليون ريال .
ورعى سمو أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة توقيع اتفاقيات الشراكة بين الجمعية الخيرية للطعام وشركاء الجمعية في حفظ الطعام بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية إطعام عبداللطيف بن عبدالله الراجحي ورؤساء وممثلي الشركات الخمسة المساهمة في حفظ النعمة .
ويتضمن تحالف حفظ النعمة إبرام 5 شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لرعاية الأعمال التشغيلية لحفظ الطعام وتشمل رعاية قطاع التعبئة والتغليف، وقطاع النقل والتوزيع، ورعاية 1,500,000 عبوة فاخرة لحفظ الطعام، ورعاية 36 وظيفة للسعوديين والسعوديات، بالإضافة الى رعاية 5000 ساعة تطوعية في مجال توزيع الأطعمة للمستفيدين.
ويتكون تحالف حفظ النعمة بالمنطقة الشرقية من ستة شركاء وهم الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام)، ومصرف الراجحي ، وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي ( ندى ) ، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ( سبكيم ) ، وشركة تمرس للمقاولات ، وشركة الخدمات البحرية العالمية ( جلوب ) .
ويهدف التحالف إلى حفظ أكثر من مليوني وجبة من الهدر، ومالا يقل عن مليون سلة من الخضار والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية مناسبة للسعوديين ، وتهيئة 5000 ساعة تطوعية لأفراد المجتمع.
من جهته قدم عبداللطيف بن عبدالله الراجحي رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية للطعام ( إطعام ) شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على رعايته ومباركته للشراكات المتنوعة التي أبرمتها الجمعية مع شركاء حفظ النعمة ، مثمناً لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته الدائمة للجمعية ومشاريعها وخطاها المتواصلة في سبيل حفظ النعمة من الهدر .
كما قدم الراجحي شكره الجزيل لشركاء إطعام في تحالف حفظ النعمة، مثمناً لهم تلبينهم لنداء إطعام في المشاركة لحفظ النعمة ، وتعزيز الآليات التي انتهجتها الجمعية لتقليص معدلات هدر الغذاء في وطننا الكبير .
وأشار الراجحي إلى أن الجمعية وكافة شركائها ماضين قدما في بناء المزيد من الشراكات في سبيل الحفاظ على النعمة، وتقليل معدلات الهدر ، وصناعة عشرات الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات الوطن ، وخدمة المجتمع الذي تعمل إطعام لأجله.
وفق “أخبار 24”.