“الأوقاف” تطرح 14 فرصة استثمارية عقارية.. وهذه شروط التقديم عليها

طرحت الهيئة العامة للأوقاف 14 فرصة استثمارية عقارية، في كل من منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة عسير.
وتنوعت الفرص الاستثمارية بين الأراضي والعمارات السكنية والأسواق التجارية ومحطات الوقود، وذلك على شكل استثمار طويل الأجل أو متوسط الأجل.
ودعت الهيئة المستثمرين للاطلاع على تفاصيل كل فرصة، وآلية التقديم عليها، مبينة أنها ستعلن عن مجموعة من الفرص في مناطق مختلفة من المملكة تباعاً.
واشترطت الهيئة على المتقدمين عند توقيع العقد دفع تأمين بنسبة 10% من الأجرة السنوية لمرة واحدة فقط ويعاد عند نهاية العقد، وسداد مبلغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية وذلك مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم “شركة أوقاف للاستثمار” لمرة واحدة فقط، وتوقيع سندات لأمر بالقيمة الإيجارية السنوية قبل توقيع العقد. وفق “أخبار 24”.