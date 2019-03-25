أظهر مقطع فيديو تم تصويره قبل 30 عاماً سباق ماراثون دولياً أُقيم في مدينة الرياض، شارك فيه أكثر من 2500 متسابق من مختلف الجنسيات.
وانطلق السباق الذي نظمه نادي الهلال من ملعب رعاية الشباب بالملز (ملعب الأمير فيصل بن فهد حالياً)، وامتد لمسافة 42 كليومتراً، وصولاً إلى ملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز آنذاك في نادي الهلال.
ويظهر المقطع لقطات من السباق الذي أُقيم في شعبان عام 1410هـ، حيث مرَّ المتسابقون على عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض، منها طريق العليا العام وطريق الملك عبد العزيز.
وفاز بالمركز الأول متسابق بريطاني يدعى “مايكل أوين”، حيث قطع المسافة في ساعتين و26 دقيقة وحصل على سيارة، وفاز بالمركز الثاني يمني وحصل على سيارة أيضاً، فيما فاز بالمركز الثالث سعودي وحصل على تذكرة طيران إلى لندن و5 آلاف ريال، كما خصص السباق جوائز للمتسابقين الأكبر سناً.
وفق “أخبار 24”.