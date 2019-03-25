بعد إقامة أمن الدولة حفل زفاف له.. عريس “سجن الحائر” يكشف عن سبب سجنه ومدة عقوبته

أعرب المواطن محمد؛ نزيل سجن الحائر الذي أقامت له رئاسة أمن الدولة حفل زفاف أول أمس (السبت)، عن سعادته بليلة عرسه، وبموافقة إدارة إصلاحية الحائر على طلبه بالزواج وتقديمهم إعانة مادية له.
وكشف النزيل محمد عن سبب سجنه، لافتا -وفقا لـ”الوطن”- إلى أنه يقضي حكما بالسجن 16 عاما، على خلفية انضمامه لتنظيم القاعدة، والانخراط في القتال بأفغانستان.
وقال إنه أمضى 12 عاما ونصف من مدة حبسه، مشيرا إلى أنه عندما ذهب للقتال كان شابا صغيرا قليل العلم والتجربة، واستجاب لدعوات “الجهاد” حينها، بسبب ما كان يتعرض له المسلمون في أفغانستان.
ولفت إلى أنه استفاد كثيرا من المراجعات الشرعية ونصائح العلماء والمشايخ التي حظي بها في الإصلاحية، وكان لها الفضل في فهم الأوضاع وإزالة الغشاوة، مقدما الشكر لحكومة خادم الحرمين التي استعادته من المعتقل الأمريكي في أفغانستان بعد أن قضى نحو 3 سنوات بسجن باجرام.
وأوضح أنه شعر بفارق كبير بين السجن في أفغانستان وبين المملكة في التعامل، حيث لم يتعرض بالمملكة لأي إهانات أو إساءات كالتي تعرض لها هناك.
ووجه الشكر لإدارة الإصلاحية التي رحبت بطلب إقامة الزواج، خاصة أنها تكلفت بكل شيء ورتبت الحفل وسهلت إجراءات حضور أقاربه.
وكانت إصلاحية الحائر بالرياض التابعة لرئاسة أمن الدولة احتفلت مساء السبت بزفاف النزيل، حيث قامت بتجهيز الموقع بما يتناسب مع مناسبة الزواج، وجرى استقبال ذوي النزيل والعروس ومشاركتهم فرحتهم وأعدت لهم وليمة عشاء، وقدمت هدية خاصة للعريس.