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أخبار الخرج > محافظ الخرج يرعى اسبوع البيئة الخميس المقبل
25/03/2019   12:48 م

تحت شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا)

محافظ الخرج يرعى اسبوع البيئة الخميس المقبل

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وجه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج، دعوة لحضور فعاليات أسبوع البيئة لعام 1440هـ تحت شعار «نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا»، المُقامة في محافظة الخرج، والتي يدشنها المكتب برعاية كريمة من سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، وذلك يوم الخميس بتاريخ 1440/7/21هـ الموافق 2019/3/28م، في تمام الساعة 9:30م بمجمع جو مول.

وخلال الفعاليات سيدشن محافظ الخرج “الماضي” مبادرة غرس 100 ألف شتلة بالمحافظة، و كذلك حملة تشجير منتزه الوسيع، بالإضافة إلى تشجير 20 مدرسة، ومبادرة تشجير أندية الحي بالخرج وتحويلها لصديقة للبيئة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم ورابطة الخرج الخضراء.

كما أنه سيقام معرض مصاحب لإعادة التدوير و الاستفادة من البلاستيك والمشاتل والعديد من الفعاليات والهدايا للزوار.

محافظ الخرج يرعى اسبوع البيئة الخميس المقبل

أخبار الخرج
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