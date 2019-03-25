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أخبار محلية > وكيل “الحج والعمرة”: مشروع جديد قريباً يسمح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين
25/03/2019   8:25 ص

وكيل “الحج والعمرة”: مشروع جديد قريباً يسمح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين

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كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز وزان، عن مشروع جديد سيبدأ تطبيقه الفترة المقبلة، يطلق عليه “عمرة المضيف”، يمكِّن المواطنين والمقيمين من استقدام معتمرين واستضافتهم.

وأوضح وزان، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المشروع سيسمح للمواطنين والمقيمين باستقدام من 3 إلى 5 معتمرين، وتكرار الاستقدام 3 مرات في العام.

وبيّن أن تأشيرات المعتمرين ستصدر للمواطنين على السجل المدني، وللمقيمين على الإقامة، لافتاً إلى أن الاستضافة ستكون مفتوحة للمواطن، بحيث يستضيف من يشاء، وستكون محصورة على الأقارب من الدرجة الأولى للمقيم، ويتوجب على المستضيف رعاية المعتمرين وخدمتهم حتى مغادرتهم.

وكيل “الحج والعمرة”: مشروع جديد قريباً يسمح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين

أخبار محلية
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