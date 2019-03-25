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أخبار الخرج > مكتب مياه الدلم يقيم برنامجاً توعوياً للحفاض على البيئة بمشاركة مدرسة بن عباس الابتدائية
25/03/2019   1:41 ص

مكتب مياه الدلم يقيم برنامجاً توعوياً للحفاض على البيئة بمشاركة مدرسة بن عباس الابتدائية

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ضمن برنامج أسبوع البيئه وتحت شعار( نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ) أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم هذا اليوم السبت 1440/7/17 برنامجاً توعوياً للحفاض على البيئة بمشاركة مدرسة بن عباس الابتدائية وتم توزيع بعض الهدايا على طلابها.

مكتب مياه الدلم يقيم برنامجاً توعوياً للحفاض على البيئة بمشاركة مدرسة بن عباس الابتدائية

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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