بالصور.. الدكتور الدخيني يدشن حملة ( إمش30) بمحافظة الدلم

دشن مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد ال سعود بمحافظة الدلم صباح اليوم الأحد ،فعاليات حملة “أمش30” التي أقيمت بمشاركة القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور مدير القطاع الأستاذ خالد العنزي، و مشاركة عدد من موظفي المستشفى وإدارة المراكز الصحية و عدد من طلاب المدارس بالمحافظة ،وذلك بمنتزه الضاحي شرق المحافظة.
وشارك عدد من الأهالي ومحبي الرياضة في الفعالية التي تأتي تفعيلا لمبادرة معالى وزير الصحة و تهدف لنشر ثقافة المشي وتفعيل الشراكة بين المجتمع والقطاع الصحي ، كما صاحب الحملة ركن توعوي احتوى عدد من المطويات التي تخص أهداف الحملة و فوائد الرياضة.
من جهتة قال الدكتور إبراهيم الدخيني أن رياضة المشي من الرياضات البسيطة ، وتعود على الفرد بفوائد صحية وتساعد على الوقاية من العديد من الأمراض،وحث الجميع على تخصيص وقت لصحته. كما قدم شكره لكافة القطاعات المشاركة والحضور على تفاعلهم ومشاركتهم في الحملة ،التي تهدف لخدمة الكبار والصغار.