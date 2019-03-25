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أخبار الخرج > بالصور.. الدكتور الدخيني يدشن حملة ( إمش30) بمحافظة الدلم
25/03/2019   1:41 ص

بالصور.. الدكتور الدخيني يدشن حملة ( إمش30) بمحافظة الدلم

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دشن مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد ال سعود بمحافظة الدلم صباح اليوم الأحد ،فعاليات حملة “أمش30” التي أقيمت بمشاركة القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور مدير القطاع الأستاذ خالد العنزي، و مشاركة عدد من موظفي المستشفى وإدارة المراكز الصحية و عدد من طلاب المدارس بالمحافظة ،وذلك بمنتزه الضاحي شرق المحافظة.

وشارك عدد من الأهالي ومحبي الرياضة في الفعالية التي تأتي تفعيلا لمبادرة معالى وزير الصحة و تهدف لنشر ثقافة المشي وتفعيل الشراكة بين المجتمع والقطاع الصحي ، كما صاحب الحملة ركن توعوي احتوى عدد من المطويات التي تخص أهداف الحملة و فوائد الرياضة.

من جهتة قال الدكتور إبراهيم الدخيني أن رياضة المشي من الرياضات البسيطة ، وتعود على الفرد بفوائد صحية وتساعد على الوقاية من العديد من الأمراض،وحث الجميع على تخصيص وقت لصحته. كما قدم شكره لكافة القطاعات ‏المشاركة والحضور على تفاعلهم ومشاركتهم في الحملة ،التي تهدف لخدمة الكبار والصغار. ‏

بالصور.. الدكتور الدخيني يدشن حملة ( إمش30) بمحافظة الدلم

أخبار الخرج
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