كشف تركي الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حقيقة معلومات مغلوطة انتشرت مع مقطع فيديو وصور لأداء آل الشيخ واجب العزاء في حرم الشيخ أحمد بن خليفة السويدي.
ونشر تركي آل الشيخ على حسابه في “تويتر” صورته وهو يؤدي واجب العزاء مع تعليق قال فيه: “صور لي في عزاء حرم الشيخ أحمد السويدي من أيام … لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم… بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب”.
كما نشر سفير المملكة في الإمارات تركي الدخيل مقطع فيديو، وقال “إن هذا المقطع انتشر مع معلومات مغلوطة، والحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي أحمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه، من خلق أبو خليفة وإكرامه لضيفه أراد أن يودعه إلى الخارج، أبو ناصر يحلف عليه ألا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة وأعوان زايد رحمه الله. غير ذلك كذب “.
انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة. الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي احمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.من خلق ابو خليفة وإكرامه لضيفه أراد ان يودعه إلى الخارج. أبو ناصر يحلف عليه الا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة و أعوان زايد رحمه الله. غير ذلك كذب pic.twitter.com/pUqg0PzBao
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٢٤ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.