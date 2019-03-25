كم تصل قيمة “كريم” التي ستدفعها “أوبر” لشرائها؟

كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “أوبر تكنولوجيز” ستعلن هذا الأسبوع عن خطة للاستحواذ على منافستها “كريم توركس”، وكذا قيمة الصفقة التي ستدفعها لها.
وأضافت أن “أوبر” ستدفع لـ “كريم” مبلغا وقدره 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم، بسعر يعادل 55 دولارا للسهم، بعد أن قُيمت “كريم” بمليار دولار عام 2016، فيما تستعد “أوبر” لطرح عام أولي في البورصة.
يُذكر أن مصرفيين يتولون إدارة ذلك الطرح الأولى لـ “أوبر” كشفوا أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار، ويُتوقع أن تعلن صفقة البيع بعد يوم الثلاثاء.وفق “أخبار 24”.