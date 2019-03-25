بالفيديو..الملك سلمان: أقف هنا لأشكر الأمير خالد الفيصل ابن البطل فيصل بن عبدالعزيز

خصّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بالشكر في حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام، الذي أقيم مساء اليوم الأحد بالرياض.
وقال الملك سلمان في كلمة قصيرة وجّهها أمام الحفل: “أنا أقف هنا لأشكر الأمير خالد الفيصل ابن البطل فيصل بن عبدالعزيز، الذي جمعني بكم، وليس هذا بغريب على ابن فيصل”.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين: أنا أقف هنا لأشكر الأمير #خالد_الفيصل ابن البطل فيصل بن عبدالعزيز#الإخبارية #جائزة_الملك_فيصل_العالمية pic.twitter.com/kGK7FpN4QI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.