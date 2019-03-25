بالفيديو.. خالد الفيصل يوجه كلمات نابعة من القلب لخادم الحرمين : رجل الزمان والمكان

ألقى الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة شعرية قصيرة وجّه من خلالها بضع كلمات نابعة من القلب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام، الذي أقيم مساء اليوم الأحد في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين.
ووصف أمير منطقة مكة المكرمة في قصيدته الشعرية القصيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بأنه رجل الزمان والمكان.
فيديو | الأمير خالد الفيصل كلمات نابعة من القلب لـ #خادم_الحرمين_الشريفين في حفل#جائزة_الملك_فيصل_العالمية . pic.twitter.com/w0fvA5Xc1Z
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٤ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.