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أخبار محلية > العصيمي: وضع برنامج مكثف لتأهيل المعلمين على تدريس اللغة الصينية.. والاستفادة من المبتعثين
25/03/2019   12:03 ص

العصيمي: وضع برنامج مكثف لتأهيل المعلمين على تدريس اللغة الصينية.. والاستفادة من المبتعثين

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شدّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأحد، على أهمية تأهيل معلمي الوزارة لتدريس اللغة الصينية بمدارس التعليم العام، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مراكز ومعاهد في كليات الترجمة لتدريس اللغة الصينية كذلك.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا” الذي يُبث في قناة “روتانا خليجية”، أن وزير التعليم تحدث في ورشة عمل عُقدت بالوزارة أمس السبت، لمناقشة إدراج اللغة الصينية في التعليم، حيث تم طرح ثلاث أوراق عمل، منها تجربة السعودية في تعليم الصينية بكليات الترجمة، فيما كانت ورقة العمل الثانية مقدَّمة من السفارة الصينية، وكانت ورقة العمل الثالثة تدور حول تجربة أحد المبتعثين للصين.

وأفاد العصيمي بأن وزير التعليم تحدّث عن فكرة إمكانية إنشاء مراكز ومعاهد في الجامعات لتعليم اللغة الصينية، ووضع برنامج مكثف لتأهيل المعلمين لتدريس اللغة الصينية، وإدراج اللغة الصينية في المناهج، مع إمكانية الاستفادة من الطلاب الذين ابتعثوا إلى الصين.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه لم يتم وضع خطط زمنية واضحة لإدراج اللغة الصينية في التعليم العام، وأن هذا الأمر يحتاج إلى وضع برامج وتصور كامل لتنفيذ هذا القرار، منوها إلى أنه سيتم التدرج في إدخال اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، بواسطة اختيار بعض المدارس لتطبيق التجربة.

العصيمي: وضع برنامج مكثف لتأهيل المعلمين على تدريس اللغة الصينية.. والاستفادة من المبتعثين

أخبار محلية
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