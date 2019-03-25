بيان من نادي “أحد” حول تعرض حارسه “العويشير” لهجوم بعد مباراة الهلال

أصدرت إدارة نادي أُحد بيانا حول اللاعب عبدالله العويشير، بعد الهجوم غير المبرر الذي تعرض له من قبل بعض الإعلاميين عقب مباراة الهلال وأحد في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح البيان أن إدارة النادي تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة تجاه اللاعب عبدالله العويشير بعد مباراة الفريق مع الهلال، والهجوم غير المبرر من قبل بعض الإعلاميين، وعليه توضح إدارة النادي أن المباراة كانت بين ناديين في الدوري السعودي وكان الأداء رجوليا بين اللاعبين.
وأضاف أن المباراة تمثل لنادي “أحد” أهمية، بحكم موقع ترتيبه في سلم الدوري ويحتاج لهذه المباراة أكثر من شقيقه الهلال، وكانت الفرحة للاعبين جميعا وليس للاعب عبدالله العويشر، حيث إن تعادل الفريقين له عامل نفسي أكثر من الخسارة، ولذلك صدرت عبارة الفرح، وهي كما يقوم بها العديد من اللاعبين في الأندية الأخرى.حسب “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المباراة قد انتهت بتعادل عادل، ولا نرغب في الخوض حيال ما تم تداوله وتطاول بعض الإعلاميين على العويشر، وأن نادي “أحد” ونادي الهلال لا يحتاجان إلى مثل هؤلاء الإعلاميين لإظهار انتماءاتهم ولله الحمد، تجمعنا علاقة جيدة مع إدارة الهلال وجميع أندية هذا الوطن الغالي.