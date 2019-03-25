وزير الاتصالات: فتح المنافسة بين شركات البريد يوفر 100 ألف وظيفة جديدة خلال 3 سنوات

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه أن قرار مجلس الوزراء بفصل التشريع عن التشغيل، سيؤثر بشكلٍ مباشر وسريع على جودة الخدمات البريدية، متوقعا خلق أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بالسوق خلال 3 سنوات.
وأوضح، خلال لقائه رؤساء أكبر 10 شركات في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة، أن قرار الفصل سيرتقي بالقطاع وتستفيد منه قطاعات أخرى مرتبطة به، كما سيدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحفز المستثمرين الأجانب للدخول في هذا السوق الناضج والواعد.
وأضاف أن القرار سيعمل على زيادة حوكمة البريد السعودي وفتح التنافسية، عبر إدخال الشركات للمنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتكافئة، وصولاً لتطبيق عملية التخصيص المنشودة وتحويل المؤسسة لشركة قابضة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن القرار سيُتيح للقطاع الاستفادة من التجربة المتميزة لهيئة الاتصالات في إدارة قطاع الاتصالات، والتي تسببت في ريادته إقليمياً وعالمياً، وخلقت بيئة منافسة عادلة بين شركات الاتصالات، ومُراقبة الأداء للتأكد من جودة الخدمات
ودعا الوزير مؤسسة البريد والشركات الأخرى في القطاع لتطوير الأدوات والأساليب الخدمية، واغتنام فرص الثورة الصناعية الرابعة، والتزود بأدوات المستقبل، لتقديم خدمات بريدية متطورة تتلاءم مع احتياجات العملاء.