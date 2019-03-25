بالفيديو.. خادم الحرمين يتوج الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأحد) حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين لهذا العام.
ولدى وصوله قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وتوّج خادم الحرمين، البروفيسور جان فريشيه، نائب الرئيس الأعلى للأبحاث والابتكار والتنمية الاقتصادية السابق في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، بجائزة الملك فيصل في الكيمياء.وفق “أخبار 24”.
وجاء من بين الفائزين بالجائزة هذا العام، الدكتور المصري محمود فهمي حجازي عن فرع اللغة العربية والأدب، بالاشتراك مع الدكتور عبد العلي الودغيري.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يصل إلى مقر حفل #جائزة_الملك_فيصل_العالمية. #الإخباريةpic.twitter.com/jjVNKQLRgM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ مارس ٢٠١٩
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستمع للسلام الملكي أثناء تشريفه حفل#جائزة_الملك_فيصل_العالمية. #الإخبارية pic.twitter.com/6OU4iVeN2e
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ مارس ٢٠١٩