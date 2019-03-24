7 نصائح عليك اتباعها عند توقيع عقد التمويل

ضمن دوره في التوعية المالية، قدّمت البنوك السعودية 7 نصائح للمواطنين يجب اتباعها عند توقيع عقود التمويل، لما لها من أهمية كبيرة في ضبط العلاقة بين الأطراف الموقعة على العقد وضمان الكثير من حقوق المستفيد.
1- قراءة الشروط والأحكام
يقوم البعض بتخطي قراءة شروط وأحكام العقد أو لا يقرأها كاملة، ما قد يضره ماليا أو قانونيا نتيجة عدم الإلمام بحقوقه والتزاماته، وقد كفلت مؤسسة النقد حق العميل في أن يسأل عن كل بند في العقد وعن كل فقرة لم يفهمها أو لم يستوعبها، وعلى البنك أن يشرح للعميل بنود العقد وتفاصيله.
2- التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد
تأكد من صحة بياناتك، مثل عنوان المراسلات وأرقام التواصل في العقد، ليسهل التواصل بين جميع الأطراف في أوقات الضرورة، لأن الخطأ في البيانات قد يضعف قدرة التواصل، أو يفقد مبدأ سرية التعامل لو أرسلت خطابات البنك إلى عنوان خاطئ.
3- عدم التوقيع على نماذج غير كاملة
عليك التأكد من اكتمال نموذج العقد في عدد صفحاته، وكذلك التأكد من ملء كافة الحقول المطلوبة، وعدم التوقيع على نماذج فارغة أو غير مُكتملة، لتجنب أي تغيير أو تعديل في البيانات دون علمك، وقد يترتب عليها أعباء مالية وقانونية.
4- تأكّد من الحصول على نسخة العقد
تذكّر الحصول على نسخة من العقد والمستندات الخاصة بالمنتج الذي حصلت عليه، بعد إثبات كافة التواريخ واستيفاء كل التوقيعات عليه، وقُم أيضاً بالاطلاع على النظام واللائحة التي تنظم عملية التمويل، الصادرة من مؤسسة النقد.وفق “أخبار 24”.
5- تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط
ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط، وتشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية.
6- الاستعانة بأصحاب الخبرة
لا يُمنع استشارة أصحاب الخبرة للحصول على المشورة النظامية والمالية الخاصة ببنود العقد، كما يحق للعميل أن يعترض على بعض البنود أو الفقرات التي يرى أنها ليست في صالحه.
7- المطالبة بحقوقك
يحق لك إذا كنت متضررا من عقد التمويل المبرم بينك وبين البنك أو شركة التمويل، سواء كانت فقرة في العقد أو عند الإخلال بالاتفاق، أن تتقدم بشكواك إلى وحدة الشكاوى في البنك. وفي حال تلقيت ردا غير مبرر أو مقنع، عليك تقديم شكواك لإدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد عبر موقع “ساما تهتم” للنظر فيها.