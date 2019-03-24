توقعات طقس غدٍ الإثنين: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد حالة الطقس ليوم غد الإثنين، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم والشرقية.
وأوضحت أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة واستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران.
وأفادت الهيئة في توقعاتها بأن المناطق الواقعة شمال المملكة ستشهد انخفاضا ملموسا في درجة الحرارة، مشيرة إلى أن أعلى درجة حرارة ستشهدها المملكة ستكون في وادي الدواسر بـ 40 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لها في طريف بـ 7 درجات مئوية.وفق “أخبار 24”.