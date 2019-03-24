بيرجوفيتش يستكمل علاجه في صربيا

وافق الجهازان الفني والإداري بالفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد أن يواصل المهاجم الصربي الكسندر بيرجوفيتش برنامجيه العلاجي والتأهيلي في مسقط رأسه لدى أحد المراكز المتخصصة هناك. وكان بيرجوفيتش قد تعرض قبل أيام لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ عند مشاركته في تدريبات منتخب بلاده، مما حرمه من المشاركة في اللقاءات الدولية الودية في فترة التوقف الحالية.
ومن جهة أخرى قرر الجهاز الإداري تطبيق بنود الجزاءات في لائحة الاحتراف على اللاعب طارق عبدالله بعد إجرائه حوارا تلفزيونيا دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الفريق، وفقا للإجراءات التنظيمية الداخلية المتبعة في النادي. ميدانيا يواصل الفريق الأول الكروي تدريباته بعد الإجازة التي منحت للاعبين.وفق “اليوم”.