مكافأة لياقة النصر .. يوم راحة

كافأ البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، اللاعبين براحة 24 ساعة، بعد أن تجاوزوا قياسات اللياقة البدنية التي خضعوا لها في الأيام الماضية، تفاديا للإرهاق قبل نزال الهلال في الجولة الـ25 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان فيتوريا قد حرص على متابعة نزال الهلال أمام أحد أمس في الجولة الـ24، من داخل ملعب جامعة الملك سعود، وعمل على تدوين ملاحظاته على أداء اللاعبين في جميع خطوطه.
وطبق فيتوريا خلال مران أمس مناورة تكتيكية على كامل الملعب شهدت مشاركة المدافعين البرازيليين برونو أوفيني، ومايكون بيريرا بفعالية، حيث أبديا جاهزيتيهما للنزال المرتقب.وفق “الاقتصادية”.
وينتظر فيتوريا عودة الثنائي الدولي النيجيري أحمد موسى، والمغربي نورالدين أمرابط بعد انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلديهما، حتى يطبق خطته النهائية للهلال.
وكانت التدريبات قد انطلقت بتدريبات خاصة في صالة الحديد اتبعها فيتوريا بتمارين لياقية بالجري حول الملعب، واختتمها بمناورة تكتيكية تركزت حول العرضيات واختراق الدفاعات من العمق.
يشار إلى أن فيتوريا حرص على متابعة اللقاء الذي جمع الهلال، بضيفه أحد، المؤجلة من المرحلة الـ24 للدوري.