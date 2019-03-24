نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > كاتب: غياب رئيس الهلال سبب التعادل في مباراة أحد
24/03/2019   7:02 م

كاتب: غياب رئيس الهلال سبب التعادل في مباراة أحد

+ = -
755

رأى الكاتب الرياضي عبد الكريم الجاسر أن غياب رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل عن حضور المباراة ضد أُحُد كان أحد أسباب تعادل فريقه.

وذكر الجاسر أنه مع غياب الرئيس يغيب التحضير النفسي والتحفيز والثقة، ويحضر التردد والتخوف والشك في نفوس اللاعبين.

وأضاف أن التشكيلة التي لعبت المباراة لم تكن السبب في النتيجة، فالخصم كان متواضعاً وبإمكان أي 11 لاعباً هلالياً كسب المباراة بسهولة، لكن العمل الإداري ودور الرئيس القائد كان غائبا، بحسب تعبيره.وفق “أخبار 24”.

وتعادل الهلال وأُحُد من دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس (السبت) ضمن الجولة الـ24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مطارده النصر قبل المباراة المرتقبة بينهما.

كاتب: غياب رئيس الهلال سبب التعادل في مباراة أحد

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034408.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.