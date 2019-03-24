كاتب: غياب رئيس الهلال سبب التعادل في مباراة أحد

رأى الكاتب الرياضي عبد الكريم الجاسر أن غياب رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل عن حضور المباراة ضد أُحُد كان أحد أسباب تعادل فريقه.
وذكر الجاسر أنه مع غياب الرئيس يغيب التحضير النفسي والتحفيز والثقة، ويحضر التردد والتخوف والشك في نفوس اللاعبين.
وأضاف أن التشكيلة التي لعبت المباراة لم تكن السبب في النتيجة، فالخصم كان متواضعاً وبإمكان أي 11 لاعباً هلالياً كسب المباراة بسهولة، لكن العمل الإداري ودور الرئيس القائد كان غائبا، بحسب تعبيره.وفق “أخبار 24”.
وتعادل الهلال وأُحُد من دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس (السبت) ضمن الجولة الـ24 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مطارده النصر قبل المباراة المرتقبة بينهما.