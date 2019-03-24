مشرف كرة أحد: العويشير لم يستفز و«الشباشب» انهالت علينا

أكد محمد العلوي مشرف الكرة في نادي أحد أن عبدالله العويشير لم يستفز جماهير نادي الهلال بطريقة احتفاله بعد نهاية مباراة الفريقين يوم السبت بالتعادل السلبي.
وقال محمد العلوي لـ”الرياضية”: العويشير احتفل أمام دكة فريقه ولم يحدث أي استفزاز لجماهير الهلال التي انهالت عليه بالأحذية في مشهد بعيد عن الأخلاق، لماذا لا يحتفل.. هل يريدون منعه؟ هذه لم تحدث في الملاعب السعودية من قبل”.
وزاد: بعض إداريي الهلال دفعوا عبدالله العويشير، وستشاهدهم لجنة الانضباط في الكاميرات وتحدد من استفز الآخر”.
وختم العليوي حديثه، بأن جماهير الهلال بدأت بقذف عبدالله العويشير بعلب المياه قبل نهاية المباراة.