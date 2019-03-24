زوران: أهدرنا الفوز على أحد.. ونتيجة الديربى لن تحسم اللقب

أكد الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى لفريق الهلال، أن اللاعبين اضاعوا الفوز على فريق أحد، بعدما سنحت لهم عدة فرص حقيقية ولم يتم ترجمتها إلى أهداف.
وقال زوران: “النتيجة السلبية لم تكن تعني أننا غير جيدين، أحد دافع بشكل جيد، كان علينا بذل مجهود أكبر لخلق الفرص، سنحت لنا 6 أو 7 فرص لم يتم تسجيلها”.
وأضاف: “عندما تصل للمرمى ولاتسجل هذا يعود لقرارات اللاعبين أنفسهم، إضافة إلى عامل عدم التوفيق”.
وواصل: “حاولنا الوصول للمرمى بطرق مختلفة ولم نوفق، وحارس الخصم كانت لديه ردة فعل جيدة في أكثر من كرة”.
وزاد: “لم نتطرق لمباراة النصر اطلاقاً، وديجينيك مهدد بالإيقاف وفضّلت عدم اشراكه واعطاء الفرصه لناصر”.
وتابع: “اللقاء القادم لن يحسم الدوري لأى فريق، مباراة تجمع افضل فريقين في السعودية والجميع متشوق لتلك المباراة”.حسب “أخبار 24”.
وسقط الهلال في فخ التعادل أمام ضيفه أحد 0/0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة متصدراً البطولة بفارق نقطتين عن النصر الثاني، فيما ارتفع رصيد أحد إلى 15 نقطة في المركز الأخير في ترتيب الدوري.