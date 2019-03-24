صالح الحناكي يعلق على هدف “سوريانو”: مشغلين الفار على الهلال ومطفينه مع النصر!

انتقد الكاتب والناقد الرياضي صالح الحناكي تقنية الفيديو في مباراة الهلال وأحد، بعد إلغاء الحكم لهدف لاعب الهلال “سوريانو” في الدقيقة الـ 90 ضمن الجولة الـ 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الحناكي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مشغلين الفار على الهلال ومطفينه مع النصر، أين الفار من هدف فوز النصر على الشباب تجاوز الخط وتعديل باليد ودفع للمدافع”.
وأضاف: “أين الفار عن هدف حمد الله بالوقت الضايع على الاتفاق المفضوح والصعود على كتف المدافع .. شاهده الحكم ولم يلغيه !!؟”وفق “أخبار 24”.