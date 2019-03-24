“الداخلية”: التحرش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات

نصحت وزارة الداخلية، عبر حساب “كلنا أمن”، الآباء بعدم ترك الأطفال وحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة، حتى لا يقعوا فريسة للمتربصين.
وقالت، في رسالة توعوية ضمن رسائلها للتعريف بالأنظمة، إن ترك الأطفال وحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي يجعلهم صيدا سهلا للمتربصين، داعية إلى الحرص على متابعة ما يصلهم عبر البريد الإلكتروني.
وأضافت أنه في حال تلقي طفلك رسائل مشبوهة من مستخدمين مجهولين تقدّم ببلاغك عبر تطبيق “كلنا أمن”، مشيرة إلى أن التحرش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.وفق “أخبار 24”.