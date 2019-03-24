قام ملثمان بسطو تحت تهديد السلاح على محل بقالة، واستوليا على بعض الأموال بعد أن هددا العامل بسلاح مسدس، ثم فرّا هاربين على سيارة شاص.
وأوضحت كاميرا مراقبة من داخل المحل دخول اللصين على العامل الذي بدا مستسلما لهما، حيث هدده أحدهما بمسدس، فيما فتح الآخر الدرج بحثًا عن أموال، ولم يكن به كثير منها، فاستولى عليها.
وفتش أحدهما العامل بحثا عن أموال في جيوبه، فلم يجد، في الوقت الذي كان الثاني المرتدي نظارة، ما زال يهدده بالمسدس لترويعه، كما فتش تحت الطاولة، لكن لم يعثر على شيء، فخرجا هاربين على سيارتهما.
وفق “أخبار 24”.