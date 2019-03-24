رسمياً.. “الإسكان” تطرح قرضاً إضافياً بقيمة 140 ألف ريال للمدنيين والمتقاعدين

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال لمستفيدي برنامج “سكني” من سن 50 عاماً وأكثر من المدنيين والمتقاعدين -بمن فيهم العسكريون-، يضاف إلى القرض الأساسي الذي يصل إلى 500 ألف ريال.
وأوضح سيف السويلم أن المبادرة تهدف لتسهيل امتلاك هؤلاء المستفيدين المسكن الأول، من خلال دعم الدفعة المقدمة لمبلغ يغطي 20٪ من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال، مبيناً أنه يتم سداد القرض الإضافي بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي مع الجهة التمويلية.
وأشار إلى أن المنتجات المتاحة لمستفيدي القرض: وحدات جاهزة، وحدات تحت الإنشاء، إضافة إلى أنه سيشمل البناء الذاتي قريباً.وفق “أخبار 24”.
ويشترط للاستفادة من القرض أن يكون المستفيد ضمن قوائم المسجلين في صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان، حيث دعا السويلم الراغبين للتسجيل على الرابط.