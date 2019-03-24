استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم -الأحد- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون ذات الاهتمام بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه، رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
ونقل الغانم لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته وتقديره لسموه.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال البرلماني.