السيرة الذاتية لـ “عبدالرحمن الحربي” محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (السبت) أمراً ملكياً بتعيين عبدالرحمن الحربي محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.
حصل الحربي على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه العديد من الدورات القيادية والإدارية المتقدمة.
يتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي، وشغل منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار منذ عام 2016.
وتقلد عبدالرحمن الحربي العديد من المناصب القيادية والإدارية بالقطاع المالي والبنكي الخاص، وكان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنك الإمارات دبي الوطني المالية بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
يشغل حالياً عضوية عدد من مجالس الإدارات واللجان المحلية والدولية، أبرزها مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو رئيس لجنة الاستثمار فيها.
كما مثل المملكة في مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، وشغل سابقاً عضواً في مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومجلس إدارة برنامج كفالة.