بعد تعادله مع أحد.. الهلال يحتج رسمياً على مشاركة “العويشير”

تقدمت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل باحتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد مشاركة حارس مرمى أحد عبدالله العويشير في المباراة التي جمعت الفريقين أمس (السبت).
وأوضحت الإدارة في احتجاجها أن مشاركة العويشير غير قانونية كونه يعد لاعباً هاوياً مع فريق أحد، وبالتالي لا يحق له المشاركة في المباراة.
وأثار العويشير غضب جماهير الهلال بعد انتهاء المباراة، حيث احتفل بطريقة اعتبرتها جماهير الزعيم مستفزة أثناء خروجه من ملعب المباراة فرحاً بالتعادل.
يذكر أن المباراة التي جمعت الهلال بأحد على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قد انتهت بالتعادل السلبي، ورفع الهلال رصيده إلى 57 نقطة وتقلص الفارق بينه وبين النصر إلى نقطتين فقط، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة يوم الجمعة المقبل.وفق “أخبار 24”.