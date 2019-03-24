تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر كهفين تستخدمهما مليشيا الحوثي لتخزين الطائرات بدون طيار

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (السبت)، في تدمير هدفين عسكريين عبارة عن كهفين تستخدمهما المليشيا الحوثية؛ لتخزين الطائرات بدون طيار وارتكاب العمليات الإرهابية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة دمرت الهدفين من خلال عملية عسكرية، لافتاً إلى أن تلك العملية هي امتداد لعمليات أخرى يقوم بها التحالف؛ لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية حوثية للطائرات بدون طيار.
وشدد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصةً وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.